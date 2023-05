Sporting assina protocolo com Câmara Municipal de Santo Tirso e Tirsense

João Magalhães, vice-presidente do Tirsense, e Ivo Amaro, responsável da sua formação, completaram o figurino.

O Sporting assinou um protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Santo Tirso e com o Tirsense, anunciaram os leões esta quarta-feira através das suas plataformas oficiais.O protocolo entre as três instituições, lê-se, visa "o desenvolvimento da prática desportiva na região, partilha de conhecimento, criação de dinâmicas para a angariação de novos talentos no futebol, troca de experiências em várias áreas de conhecimento, realização de atividades conjuntas e ainda eventos como palestras ou seminários".Na assinatura, que teve lugar na Câmara Municipal de Santo Tirso, estiveram Alberto Costa, presidente da autarquia, assim como a vereadora e antiga atleta do Sporting, Sara Moreira. Do lado dos leõs, Paulo Gomes, diretor da Acadmia, Paulo Noga, coordenador do Sporting, Carlos Tavares, coordenador do departamento de estratégia, avaliação e talento (DEAT), tal como Paulo Melo, coordenador-executivo da formação na região Norte, e Sérgio Fernandes, supervisor do DEAT.