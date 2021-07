Sporting assina protocolo com o Alcochetense

O Sporting assinou um protocolo com o Alcochetense, emblema do município onde se situa a Academia dos leões. O acordo visa o benefício mútuo entre os clubes - por exemplo, o Sporting vai passar a utilizar as instalações do clube da AF Setúbal e dará formação aos técnicos do Alcochetense.





O diretor-geral da Academia, Paulo Gomes, crê que o protocolo "faz sentido". "É o clube que está mais perto da Academia. É um clube com muito boas instalações e o Sporting quer ajudar o Alcochetense a crescer nas suas instalações e para isso estamos a celebrar esse protocolo, que não abrange só o nível desportivo. Podemos jogar no campo do Alcochetense e vai muito para além do jogador de futebol", frisou, à Sporting TV, revelando que "durante a próxima época, algumas equipas da formação vão jogar no campo do Alcochetense".Por sua vez, o líder do Alcochetense, Nuno Reis, espera chamar mais adeptos. "É importante o Sporting jogar em Alcochete porque isso vai fazer com que as pessoas ganhem o hábito de ir ao futebol. E para que possa permitir que as pessoas, nos dias em que o Sporting não jogue, com o hábito de ir ao futebol, passem a ir ver os jogos do Alcochetense", vincou."Um dos principais objectivos do Alcochetense é, em primeiro lugar, fixar o talento que temos e poder captar jovens com mais qualidade para poderem chegar ao Sporting. Por outro lado, faz parte da nossa estratégia ter atletas com potencial para, futuramente, assinarem contratos profissionais e o Alcochetense, em transferências, receber compensação por isso", rematou.