Sporting assina protocolo de caráter social

O Sporting anunciou a assinatura de um protocolo de caráter social com o Grupo Desportivo Cultural e Recreativo da Quinta da Princesa, tendo em vista o desenvolvimento comunitário dos jovens entre os 5 e 17 anos da zona do município do Seixal."Identificamo-nos muito com o trabalho que o Sporting faz, em particular na formação, e por isso queremos aprender com o clube porque nós também olhamos para as crianças muito para lá de poderem ser talentosas no desporto. Preocupamo-nos com outras vertentes e também queremos que consigam singrar noutras competências", assumiu Aurélia Marisa, presidente do GDCR Quinta da Princesa.Por sua vez, o presidente da junta de freguesia da Amora, Manuel Araújo, destacou a importância da parceria que pode ser "uma mais valia". "De facto, aquilo que falta a este clube é apoio técnico e orientação em crianças que podem ser acompanhadas desde muito cedo e nós achamos que o desporto tem um papel muito importante em termos de inclusão. A Quinta da Princesa, não sendo um bairro social, tem muitos problemas sociais e o desporto pode ajudar muito as crianças deste bairro, sobretudo no intervalo da escola até irem para casa", considerou.