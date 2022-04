Sporting assinalou o Dia Mundial do Guarda-Redes num treino conjunto com quase três dezenas de jovens

O Sporting assinalou o Dia Mundial do Guarda-Redes, que se comemora neste domingo, 10 de abril, e reuniu quase três dezenas de guardiões dos seus escalões de formação para um treino conjunto.Com efeito, a iniciativa contou com a presença de 27 atletas, desde os sub-7 aos sub-13 das Academias de Formação Sporting de Braga, Porto, Coimbra, Aveiro e Algarve, bem como do futebol feminino, no caso as guarda-redes que militam no Pólo EUL, em Lisboa.Destaque, ainda, para o facto de terem participado na sessão todos os treinadores de guarda-redes da Academia e Pólo EUL, liderados por Vital, diretor do departamento de guarda-redes do Sporting e treinador da equipa principal.