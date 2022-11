Sporting associa-se à GRACE: «Uma jornada conjunta por um mundo mais responsável e sustentável«

O Sporting, através da sua SAD, associou-se à GRACE, associação empresarial de apoio nas áreas de sustentabilidade e responsabilidade social que conta com mais de 230 afiliados. Em comunicado, os leões esperam que esta parceria culmine numa "jornada conjunta por um mundo mais responsável e sustentável".Para Inês Maia Sêco, diretora executiva da Fundação Sporting e um dos elos do clube para fazer a ponta com a GRACE, este é um passo que "faz todo o sentido". "Nós próprios também estamos a dar passos rumo à sustentabilidade, portanto faz todo o sentido o Sporting CP poder acompanhar este programa e, simultaneamente, ser acompanhado por outras empresas que estão a fazer exactamente o mesmo, várias delas altamente conceituadas no mercado de trabalho", referiu, ao Jornal Sporting, realçando os principais benefícios de pertencer a esta rede de apoio, partilha e acompanhamento mútuo."Acima de tudo, ajuda-nos a perceber o que as outras empresas estão a fazer, quais são as temáticas a 'atacar' e, depois, de alguma forma partilhar essas boas práticas entre uns e outros. Só pela partilha do que cada uma está a viver, podemos complementar-nos e iniciar novas parcerias, sinergias e colaborações, o que vale sempre a pena", sublinhou, apontando que ser uma instituição "cada vez mais responsável" é um objetivo dos leões: "Faz parte da estratégia do Clube, porque temos estratégias tanto na área da responsabilidade social como na sustentabilidade. Queremos ter cada vez mais uma melhor resposta interna, a nível de colaboradores, mas também enquanto clube, para o exterior".Já com a parceria estabelecida, o Sporting marcou, esta quinta-feira, presença pela primeira vez numa Assembleia Geral do GRACE, que entre as suas metas apontou o compromisso para atingir as traçadas pelas Nações Unidas (2030 - ODS) e pela Europa (2050 - Neutralidade Carbónica), bem como em matérias relativas a um abordagem ESG (Environmental, Social and Governance). "Houve uma fortíssima adesão de todos os membros e há um grande apoio e abertura do GRACE para nos ajudar", garantiu Inês Maia Sêco.