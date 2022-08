Sporting assume que venda de Matheus Nunes é 'dolorosa' mas 'indispensável para a sustentabilidade do clube'

A saída de Matheus Nunes para o Wolverhampton foi oficializada ao final da noite de quarta-feira e já esta quinta o Sporting reconhece que é "dolorosa do ponto de vista desportivo"."O Sporting CP despediu-se esta semana de Matheus Nunes, que rumou à Premier League e ao Wolverhampton WFC de Bruno Lage. 101 jogos de Leão ao peito, um Campeonato, uma Supertaça, duas Taças da Liga, oito golos marcados e nove assistências, contando já com oito internacionalizações e um golo marcado pela selecção nacional. Uma venda dolorosa do ponto de vista desportivo, mas indispensável para a sustentabilidade do clube", pode ler-se,"Ainda há dois anos, a garantia dada pelo presidente Frederico Varandas de que Matheus sozinho pagaria o investimento feito no treinador, foi recebida com cepticismo pelo mundo do futebol. Agora é certo e sabido que o miúdo que servia bolos na pastelaria na Ericeira e corria pelo GDU Ericeirense transformou-se num craque. Que tenha toda a sorte do mundo nos próximos capítulos", conclui.