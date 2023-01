Sporting atira-se a Roger Schmidt: «Perdeu uma ótima oportunidade para estar calado»

No rescaldo do empate no dérbi, o Sporting, através do seu diretor de comunicação, Miguel Braga, visou Roger Schmidt, após o técnico das águias ter discordado da opinião de Artur Soares Dias no penálti assinalado sobre Paulinho."A equipa da arbitragem esteve bem. Erros toda a gente faz, ninguém é perfeito, mas nada de relevante. A nossa equipa também teve falhas, mas jogámos bem. Achei curioso que costuma-se dizer que é muito português criticar os árbitros, mas pelos vistos quando os alemães não ganham jogos, também criticam a arbitragem... Tive a atenção de ver todos os jornais desportivos e não desportivos, é unânime que o lance [falta de António Silva sobre Paulinho] foi penálti. Ou Schmidt foi mal aconselhado ou viu o resumo pelos comentários da BTV... Perdeu uma ótima oportunidade para estar calado", disse Miguel Braga, no ‘Raio-X’, da Sporting TV.Por outro lado, o responsável leonino assume que "nenhum sportinguista está feliz e contente" com a posição do clube na tabela do campeonato, ainda que confiante numa subida de forma na segunda volta. "Falta uma volta inteira. Há uma subida na qualidade das outras equipas. Estou confiante de que a equipa vai dar resposta nesta segunda volta e que vamos alcançar mais vitórias do que aquelas que alcançámos na primeira. Olhando para essa diferença pontual e o jogo [na Luz], não bate certa uma coisa com a outra. Sabemos a realidade da tabela, mas também sabemos da qualidade da nossa equipa. A haver um justo vencedor seria o Sporting, não o Benfica", rematou.