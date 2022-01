Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting atrás do FC Porto: Cambalhota tão histórica só na viragem do milénio Leões só recuperaram de seis ou mais pontos em 1999/00, mas os dragões foram sempre campeões com tal vantagem à 2ª volta





Rúben Amorim, treinador do Sporting

• Foto: Lusa