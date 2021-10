Sporting atualiza situação clínica de Porro

O Sporting deu este sábado novos dados sobre a situação de Porro, que se lesionou frente ao Belenenses.





"Pedro Porro está a contas com uma entorse traumática no tornozelo direito e fez tratamento", pode ler-se no site oficial do clube leonino.Porro saiu de maca e em lágrimas aos 75' do Belenenses-Sporting pouco depois de ter saltado do banco, consequência de uma dura entrada de André Frias.Para a história fica a imagem do aparatoso lance aos 72’ e a tensão que se seguiu, a destoar de um jogo sem problemas.Enquanto Porro se contorcia com dores no relvado, Esgaio pegou-se com Frias e os sportinguistas nas bancadas viraram-se contra o lateral do Belenenses: no reatamento foi assobiado de cada vez que tocou na bola, até... ser expulso, por duplo amarelo, após cometer penálti sobre TT. Enquanto se encaminhava para o túnel, lançou um sinal de que não esquecera o sucedido, uma vez que foi ao banco do Sporting perguntar sobre o estado de Porro.Já ao final da noite, o jogador tratou de descansar os adeptos. "Não parece nada de grave. Boa vitória. Vamos", escreveu o lateral espanhol nas redes sociais.