Sporting aumenta empréstimo obrigacionista para 40 milhões de euros

O Sporting decidiu aumentar o valor do empréstimo obrigacionista em curso de 30 milhões de euros para 40 M€. Os leões já informaram a CMVM da decisão que fica a dever-se à elevada procura que tem sido registada desde o lançamento da oferta, no passado dia 22 de novembro."A emissão das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 e a respetiva colocação foram deliberadas em reunião do Conselho de Administração do Emitente, realizada em 3 de novembro de 2021, após autorização conferida pela Assembleia Geral, em 6 de outubro de 2021, e obtido o parecer favorável do Conselho Fiscal, emitido em 3 de novembro de 2021. Por deliberação do Conselho de Administração do Emitente de 30 de novembro de 2021 foi deliberado aumentar o número máximo de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 objeto da Oferta para até 8.000.000 (oito milhões) obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €40.000.000 (quarenta milhões de euros)", pode ler-se na nova redação do prospecto, cujas correções acabam de ser comunicadas ao mercado.A SAD leonina esclarece que "a receita global líquida estimada será de €38.446.770, após a dedução das comissões e dos custos". A saber: "Ao valor nominal global inicial da Oferta será deduzido o valor das comissões de organização e coordenação global, de colocação e respetivos impostos no montante estimado de €1.352.000, bem como custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente €165.750, e ainda os custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext, que se estimam em aproximadamente de €35.480. A Sporting SAD não cobrará despesas aos subscritores."A operação, coordenada pelo banco Haitong, até às 15 horas do próximo dia 6 de dezembro.