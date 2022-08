Sporting avalia contratação de Arthur Gomes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting está a avaliar a contratação de Arthur Gomes, avançado de 24 anos do Estoril que joga maioritariamente pelo corredor esquerdo, confirmouA poucos dias do fecho da janela de transferências, o brasileiro, que chegou à Amoreira em 2021, é um dos nomes na lista da administração da SAD, que além do médio Alexandropoulos ainda pode dar outra solução a Rúben Amorim, esta para a ofensiva.Os direitos de Arthur Gomes estão repartidos: metade percente ao Estoril e o remanescente ao Santos. Tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.