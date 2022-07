Sporting B bate sub-23 do West Ham em jogo particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting B venceu este sábado de manhã os sub-23 do West Ham, num jogo particular disputado na Academia. A formação inglesa adiantou-se na primeira parte mas os leões deram a volta na segunda, com golos de Francisco Canário (62', na sequência de um canto) e de Kiko Félix (90'+1, de penálti).Refira-se que a equipa A também disputa hoje dois encontros de preparação, em Alcochete, diante de Estoril e B SAD.