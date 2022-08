Sporting B empata em particular com Amora

O Sporting B disputou mais um particular tendo em vista a preparação para a nova temporada e acabou por somar um empate. No duelo frente ao Amora, a formação orientada por Filipe Çelikkaya registou uma igualdade (4-4), num particular disputado no Estádio da Medideira.Na formação leonina, os golos foram apontados por Chermiti, através de penálti, além de André Gonçalves, Vando Félix e Afonso Moreira.O Sporting B irá disputar a Liga 3 na temporada 2022/23, tendo o arranque da competição agendado frente ao Moncarapachense, no próximo dia 20.