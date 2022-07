Sporting B perde em particular contra o Torreense

O Sporting B realizou mais um particular de pré-temporada este sábado, tendo sido derrotado (2-3) pelo Torreense, num jogo realizado à margem da Toinha Cup, partida de apresentação do emblema caseiro. Na formação leonina, o Filipe Çelikkaya contou com vários jovens que estiveram presentes no estágio da equipa principal às ordens de Amorim, sendo que o técnico lançou Travassos, Marsà, Nazinho, Renato Veiga, Mateus Fernandes e Chermiti a titulares contra o Torreense, além de ter utilizado igualmente Rodrigo Ribeiro na 2ª parte.Os golos do Sporting B foram apontados por Afonso Moreira (8'), extremo que se sagrou campeão de juvenis pelos leões em 2021/22, e Chermiti (74'), ao passo que o Torreense faturou por intermédio de João Oliveira (30'), Mateus (31') e Pedro Machado (60'), já depois de Mateus ter falhado um penálti na fase inicial (20').Do lado dos verdes e brancos, destaque para a presença de Diogo Abreu, ex-FC Porto, no onze, bem como Jesús Alcantar, central proveniente do Necaxa neste defeso e que somou este sábado minutos na etapa complementar em Torres Vedras, substituindo Gilberto Batista aos 63'.Jogadores utilizados pelo Sporting B: Diogo Pinto (GR); Diogo Travassos, Gilberto Batista (Jesús Alcantar 63’), José Marsà (Capitão), Flávio Nazinho (João Ferreira 88’); Renato Veiga (Miguel Menino 63’), Diogo Abreu (Lamarana Jallow 75’), Mateus Fernandes (Samuel Justo 63’); André Gonçalves (Vando Félix 63’), Afonso Moreira (Rodrigo Ribeiro 63’) e Chermiti (Kiko Félix 75’)