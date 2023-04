Sporting B 'reforçado' com Essugo e Fatawu para a visita ao Real

O Sporting B defronta este domingo, a partir das 16h00, em Monte Abraão, Queluz, o Real Sport Clube em jogo da 3.ª ronda da fase de manutenção da Liga 3: perante a necessidade de garantir a posição no terceiro escalão, e numa altura em que faltam apenas 3 encontros (os leões anteciparam a jornada 4), Filipe Çelikkaya recebeu 'reforços' da formação principal, que escalou no onze titular.Falamos, neste caso, do médio Dário Essugo e do ala/avançado Fatawu, que integram a equipa escalada pelo técnico dos verdes e brancos, a saber: Diego Callai; David Monteiro, Chico Lamba, Gilberto Batista, e Gonçalo Esteves; Dário Essugo, Diogo Abreu e Mateus Fernandes; Fatawu, Afonso e Francisco Canário.No banco de suplentes, Rodrigo Ribeiro, avançado de 17 anos que também é presença regular nos trabalhos de Rúben Amorim. Confira os restantes suplentes dos 'bês' leoninos: Francisco Silva, João Ferreira, Jesús Alcantar, Marco Cruz, Miguel Menino, Rodrigo Marquês, Vando Félix e Tiago Ferreira.