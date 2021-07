Sporting B vence (3-0) Oriental Dragon em particular

O Sporting B venceu este sábado o Oriental Dragon, por 3-0, em particular disputado no centro de treinos dos leões, em Alcochete.





Os golos da formação comandada por Filipe Çelikkaya foram apontados por Geny Catamo, Tiago Rodrigues e João Daniel.Recorde-se que os verdes e brancos estreiam-se na Liga 3 no dia 13, com uma deslocação ao campo do Real Sport Clube.