Sporting baixa dívida a fornecedores em mais de 7 M€ em apenas três meses

O Sporting baixou a dívida a fornecedores em 7,5 milhões de euros em apenas três meses, mais concretamente dos 62,1 milhões para os 54,6 M€ desde o terceiro para o quarto trimestre de 2020/21, conforme se pode ver no Relatório e Contas da temporada passada, enviado à CMVM já esta quarta-feira. Já em comparação com o período homólogo (contas finais de 2019/20), a dívida a fornecedores baixou 1,3 M€ no espaço de um ano - encontrava-se então nos 55,9 M€.





Numa análise individual aos credores do Sporting, constata-se que a dívida ao Sp. Braga baixou em praticamente 4,7 milhões de euros em comparação com o exercício homólogo: de 11,512 M€ passou agora para 6.813 M€. Para isto contribuiu o pagamento ao clube minhoto do que restava da transferência de Rúben Amorim (contabilizando juros, o valor total ficou um pouco acima dos 12 M€)Relativamente à Gestifute, a dívida subiu em cerca de 600 mil euros (de 5.970 para 6.578 M€).