Sporting bate recorde de quotização: 9 milhões de euros

Com um resultado líquido positivo de 135 mil euros, no clube, na época 2020/21, o Sporting anuncia uma "ótima performance dos resultados operacionais, resultante de um recorde de quotização (cash) do lado das receitas e uma diminuição do lado dos custos estruturais."





"O destaque do exercício de 2020/2021 é o valor recorde de quotização de €9,0 milhões de euros (cash), registo que representa o maior valor de sempre do clube, resultante sobretudo de uma adesão massiva à campanha Sporting Sempre. A excelente receção a esta iniciativa resultou num impressionante crescimento de 28% dos sócios com débito direto, 14 vezes superior ao total registado nos últimos 4 anos acumulados. Neste momento 62,1% dos sócios do clube têm débito direto, dos quais 52,2% com a modalidade anual. É de realçar o dinamismo e pujança demonstrada pela massa associativa tendo em conta o difícil contexto pandémico que limitou a presença do público nos estádios e que causou uma das maiores quebras do Produto Interno Bruto (PIB) de sempre em Portugal", analisam os leões no documento, que será votado na próxima quinta-feira, dia 30, em assembleia geral.Os leões apontam ainda para o "sucesso da política de contenção de custos adotada para compensar as receitas perdidas de 700 mil euros, apesar do aumento das quotizações, nomeadamente através da redução dos honorários em 1.2 milhões de euros (incluindo efeito layoff em 2019/20)", explica a direção de Frederico Varandas, garantindo que "os ajustamentos na despesa foram efetuados sem o comprometimento da competitividade desportiva."