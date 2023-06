AG do Sporting já está a decorrer: dos acessos à ordem de trabalhos AG do Sporting já está a decorrer: dos acessos à ordem de trabalhos

Frederico Varandas anunciou este sábado que o Sporting bateu, pelo terceiro ano consecutivo, o recorde de número de sócios com cotas em dia bem como o recorde de receita de quotização - "pela 1.ª vez ultrapassámos os 10 milhões", afirmou no discurso de abertura da Assembleia Geral (AG) do clube que decorre hoje."Mas não ficámos por aqui: também batemos o recorde de sempre de receita da Gamebox mais bilhética, receita recorde com as inscrições nas modalidades e temos crescido uma média de 12 mil novos sócios/ano", avançou o presidente leonino."Isto não são opiniões, são factos. E mais que factos são os melhores sinais que demonstram o crescimento do clube e a vitalidade da militância da nossa massa associativa".Varandas sublinhou ainda que o orçamento apresentado na AG "mantém a mesma matriz dos últimos anos" do seu mandato: "sustentabilidade, formação e modernização do clube, sempre com um único propósito: assegurar a competividade a médio longo prazo".