Sporting bate Vilafranquense no segundo particular do dia

O Sporting venceu o particular disputado frente ao Vilafranquense por 1-0, com Edwards a marcar o único golo do jogo. Após já ter empatado com o Casa Pia de manhã, Rúben Amorim utilizou um onze completamente diferente composto por André Paulo, Ricardo Esgaio, Chico Lamba, Flávio Nazinho, Hevertton Santos, Hidemasa Morita, Mateus Fernandes, Nuno Santos, Marcus Edwards, Luís Gomes e Paulinho. O jogo voltou a ter a duração de 60 minutos, como já sucedera no teste da manhã.Os leões folgam amanhã e regressam ao trabalho na quarta-feira de manhã, em Alcochete.