Sporting bateu recorde de quotização em 2021/22 e número de sócios pagantes nunca foi tão alto

Frederico Varandas revelou este domingo que o Sporting bateu o recorde de quotização em 2021/22, com 9,9 milhões, avançando que o número de sócios pagantes nunca foi tão alto: 90 mil."É inegável o quanto crescemos desde 2018. Queremos manter a nossa forma de estar, com dignidade, honra e princípios", afirmou o presidente dos leões na AG que hoje decorre no Pavilhão João Rocha para votar o orçamento do clube para 2022/23, orçamento esse que visa o aumento de quotas e foi vincado pelo dirigente."Este orçamento é um orçamento de sustentabilidade, formação e investimento e de modernização do clube. Queremos fazer o Sporting crescer", sublinhou.