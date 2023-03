Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting-Boavista foi o jogo com mais tempo útil da 24.ª jornada da Liga Bwin As duas equipas jogaram 63,95% do tempo total, o que resulta em 60:26 minutos de jogo





• Foto: Pedro Ferreira