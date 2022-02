Sporting cancela patrocínio com a Bitci

O Sporting terá cancelado a parceria com a Bitci, casa de câmbio do setor das criptomoedas e um dos ‘main sponsors’ do clube, noticiou a ‘Bloomberg’. O acordo com a empresa turca, assinado em setembro, colocou os leões como o primeiro clube da Liga a entrar no universo da emissão de fan tokens e NFT’s.





, fonte oficial do clube não confirmou o teor da notícia, mas admitiu a existência de um “desalinhamento estratégico”. As referências à Bitci desapareceram do site.