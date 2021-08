Sporting cede Doumbia ao Zulte Waregem da Bélgica

Idrissa Doumbia vai jogar no Zulte Waregem, por empréstimo do Sporting. O clube do campeonato belga fica com opção de compra do passe por 3,5 milhões de euros.





O médio costa-marfinense, de 23 anos, teve tudo acertado para rumar ao Malatyaspor, da Turquia, mas o acordo entretanto caiu por terra.Doumbia esteve emprestado ao Huesca, de Espanha, na última temporada. Tem contrato com o Sporting até 2024.