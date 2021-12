Sporting coloca à venda 210 bilhetes para o jogo com o Casa Pia a partir de terça-feira

O Sporting divulgou informações sobre o processo de venda dos bilhetes para o embate com o Casa Pia, dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, que se disputa na quarta-feira (20h45). Nesse sentido, serão colocados 210 bilhetes à venda.Os ingressos estarão disponíveis a partir de terça-feira, para sócios com Gamebox 2021/22, e a venda será alargada aos restantes sócios dos leões na quarta-feira, ou seja no própria dia da partida."Cada cartão de Sócio válido com a quota de Novembro de 2021 regularizada permite a compra apenas de um bilhete ao preço unitário de €15, sendo que cada pessoa pode trazer um máximo de quatro cartões", sublinha o Sporting, acrescentando que as bilheteiras do Estádio José Alvalade funcionam entre as 10 e as 20 horas.