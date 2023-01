Sporting coloca à venda bilhetes para a meia-final com o Arouca

O Sporting comunicou que irá colocar à venda a partir desta terça-feira os bilhetes relativos ao encontro frente ao Arouca, a contar para as meias-finais da 'final four' da Allianz Cup. A partida está agendada para dia 24 (19h45), com os leões a enfrentarem os arouquenses no Estádio Municipal de Leiria.O emblema de Alvalade informa que os ingressos para o jogo poderão ser adquiridos por via onlineou nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, todos os dias entre as 10h e 20h, com os bilhetes a serem destinados para o setores 1B (20 euros o custo do bilhete), 1A ou 4C (custo de 15 euros) e 4B (10 euros).Além disso, o Sporting esclarece que os bilhetes serão nominais, ou seja, no processo de compra é necessário indicar o nome e o número do cartão de cidadão da pessoa que irá ao jogo, dados que serão apresentados mais tarde à entrada para o recinto.Recorde-se que o Sporting enfrenta o Arouca numa das meias-finais, ao passo que a outra meia-final será disputada entre Académico de Viseu e FC Porto. Os vencedores de cada encontro marcarão presença na final da Allianz Cup, agendada para dia 28.