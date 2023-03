Sporting coloca à venda bilhetes para a visita ao Arsenal

O Sporting informou que irá colocar à venda a partir desta terça-feira os bilhetes (com preço unitário de 23 euros) referentes à visita ao Arsenal, agendada para dia 16, às 20h00, em Londres. Em comunicado, no seu site, os verdes e brancos explicam que, em primeira instância, os ingressos estarão disponíveis para os detentores de Lugares de Leão 2022/23 (terça-feira e quarta-feira), antes da venda ser abrangida a sócios com Gamebox 2022/23 (sexta-feira e sábado), sócios sem lugar anual 2022/23 (domingo) e, por fim, ao público em geral (dias 13 e 14).De resto, além da venda dos ingressos, que será disponibilizada todos os dias nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, num horário entre as 10h00 e 20h00, o Sporting destacou a necessidade dos respetivos sócios e adeptos terem um comportamento adequado na visita ao terreno do Arsenal, em jogo a contar para a 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa."Conforme foi anunciado no comunicado do dia 3 de Março, o Sporting foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias. A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infracção, a UEFA executará a mesma de imediato. Desta forma, apelamos a todos os Sportinguistas a terem uma conduta de total fair play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting e transformando o jogo desta quinta-feira em Alvalade num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa em Londres, no próximo dia 16 de Março", apontou o clube de Alvalade, tendo em conta a pena suspensa de dois anos do qual o clube foi alvo no seguimento da utilização de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos na visita ao Midtjylland.