Sporting coloca à venda bilhetes para a visita ao Portimonense

O Sporting informou que irá colocar à venda os bilhetes relativos ao encontro frente ao Portimonense, a contar para a 23ª jornada do campeonato. Em nota publicada no seu site, o emblema de Alvalade revelou que os ingressos estarão disponíveis na bilheteira do Estádio José Alvalade (das 10h00 às 20h00) a partir desta quarta-feira, sendo que cada bilhete tem o custo unitário de 10 euros.Numa primeira instância, os ingressos estarão disponíveis apenas para adeptos que detenham os Lugares de Leão com Gamebox 2022/23 na quarta-feira, ao passo que a venda acaba por ser alargada a sócios com Gamebox 2022/23 a partir de quinta-feira e apenas a sócios do clube na sexta-feira. Os restantes sócios, adeptos e simpatizantes do Sporting podem garantir um bilhete para a partida nos núcleos do clube.Recorde-se que a visita do Sporting ao Portimonense está agendada para sábado, às 18h00.