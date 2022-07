Sporting coloca à venda bilhetes para a visita ao Sp. Braga

O Sporting informou que irá colocar à venda a partir da próxima semana os bilhetes para a jornada inaugural da edição 2022/23 do campeonato. De acordo com a informação publicada pelo clube de Alvalade no site, os ingressos para o encontro da 1ª jornada frente ao Sp. Braga estarão disponíveis para compra a partir de segunda-feira, tendo um valor unitário de 15€. Os bilhetes irão estar à venda nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, com a compra a ser permitida apenas a sócios detentores de Gamebox 2022/23 numa primeira fase, durante a segunda-feira, ao passo que a venda de bilhetes passa a abranger os restantes sócios a partir de terça-feira, e só depois o público em geral (quarta-feira).Os sócios e adeptos do Sporting poderão ainda garantir bilhete para o jogo com o Sp. Braga através dos núcleos na região Norte. Em Alvalade, as bilheteiras estarão abertas das 10h00 às 20h00.