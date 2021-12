Sporting coloca à venda bilhetes para Barcelos

O Sporting anunciou que irá colocar à venda para sócios e adeptos os bilhetes para a visita ao Gil Vicente, a contar para a 15ª jornada da Liga Bwin, a partir desta quinta-feira.Os ingressos terão um preço único de 25€, sendo que estarão à venda nas bilheteiras de Alvalade exclusivamente para sócios com Gamebox 2021/22 esta quinta-feira, e só depois na sexta-feira para os restantes sócios. No sábado, a venda será aberta ao público em geral, caso sobrem bilhetes.Recorde-se que o Gil Vicente decidiu limitar a lotação do Estádio Cidade de Barcelos a 5 mil espetadores, pelo que os adeptos que marquem presença no encontro entre Gil Vicente e Sporting só necessitarão de apresentar o certificado digital de vacinação para entrarem no recinto. A esse respeito, o Sporting informou ainda os sócios e adeptos que devem levantar, no dia de jogo, uma pulseira junto da porta 10 (bancada norte) do Estádio do Gil Vicente, que permitirá aceder mais rapidamente ao recinto.