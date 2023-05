Sporting coloca à venda bilhetes para o dérbi com o Benfica

Quando falta ainda uma jornada pelo meio antes do dérbi eterno da 33ª ronda do campeonato, o Sporting já colocou à venda os bilhetes para a receção ao Benfica. Neste caso, o emblema de Alvalade disponibilizou os ingressos apenas para sócios, numa primeira fase, para o duelo que está agendado para dia 21 de maio, com arranque marcado para as 20h30.Nesta fase de venda, os bilhetes para o dérbi dos dérbis terão um preço compreendido entre 20 e 50 euros. Desde logo, os ingressos mais baratos destinam-se aos setores do Estádio José Alvalade com categoria 7 (Superior B), enquanto na Superior A terá o custo de 25 €, um valor que acresce consoante as zonas do estádio, neste caso para Lateral B (30 €), Central B (35 €), Central B1 e B2 e Lateral A (40 €), Central A4, A5, A24 e A25 (45 €) e , por fim, Central A1, A2, A3, A26, A27 e A28 (50 €).Recorde-se que o Benfica poderá até festejar o título nacional na casa do eterno rival. Para tal, necessitará de triunfar na visita ao Portimonense e depois na deslocação a Alvalade, sempre num cenário em que o FC Porto também não perca pontos nas próximas duas jornadas.