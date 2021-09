Sporting coloca à venda bilhetes para o jogo com o Arouca

O Sporting informou que vai colocar à venda este domingo os bilhetes para o jogo da próxima jornada da Liga, frente ao Arouca.





A venda será exclusiva para sócios com quota de setembro de 2021 regularizada, sendo que cada cartão de sócio válido permite apenas a compra de um bilhete, sendo que cada pessoa pode utilizar o máximo de quatro cartões por compra.Mais informam os leões que os sócios da região centro e norte podem requisitar a compra do ingresso junto do Núcleo do Sporting mais próximo da sua área de residência.O encontro, da 8.ª jornada da Liga Bwin, disputa-se sábado, dia 2 de outubro, às 20h30, em Alvalade.