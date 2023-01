Sporting coloca à venda bilhetes para os encontros com o Midtjylland

O Sporting informou, no seu site oficial, que irá colocar à venda os bilhetes referentes aos encontros do playoff da Liga Europa contra o Midtjylland. Desde logo, através da plataforma online ou das bilheteiras do Estádio José Alvalade, os verdes e brancos já colocou disponíveis os ingressos para a partida da 1ª mão diante dos dinamarqueses, agendada para o dia 16 de fevereiro, às 20h00. Este jogo não será incluído no pacote da Gamebox 2022/23, sendo que os preços dos bilhetes podem ir desde €5 (Sócios com Gamebox), €15 (Sócios sem lugar anual esta época) ou €25 (Adeptos).No que diz respeito à partida da 2ª mão do playoff, que será disputada a 23 de fevereiro (18h45), a formação leonina revela que apenas terá direito à venda de 600 bilhetes o encontro que terá lugar em Herning, na Dinamarca. "Face à reduzida capacidade do Estádio, o Sporting Clube de Portugal recebeu apenas 600 bilhetes ao preço unitário de €18. Desta forma, a venda será realizada nas bilheteiras do Estádio José Alvalade (em funcionamento, todos os dias, das 10h às 20h)", justificou o clube.De resto, para o duelo da 2ª mão, o Sporting explicou que a venda será faseada e sujeita a várias regras: primeiro será exclusiva a lugares de leão com Gamebox 2022/23 (desde este sábado até 27 de janeiro), e só depois sócios com Gamebox 2022/23 (28 de janeiro a 3 de fevereiro), sócios sem lugar anual (de 4 a 10 de fevereiro) e, por último, público em geral (a partir de 11 de fevereiro).