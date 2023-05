Sporting coloca à venda bilhetes para Paços de Ferreira

Numa semana em que irá preparar a visita ao Paços de Ferreira, em jogo a contar para a jornada 31 do campeonato português, o Sporting anunciou que irá colocar à venda a partir desta quarta-feira os bilhetes para a partida em questão. Os ingressos, que têm um custo unitário de 13 euros, estarão disponíveis nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, com o funcionamento das 10h00 às 20h00.A venda dos bilhetes para a visita à Capital do Móvel será dividida por dias: Neste caso, primeiro, esta quarta-feira os ingressos estarão disponíveis apenas para Lugares de Leão 2022/23, ao passo que a venda será alargada a sócios com Gamebox 2022/23 na quinta-feira e sócios sem lugar anual na sexta-feira. A partir de sábado, a venda será aberta ao público em geral.Em alternativa, os adeptos e sócios do Sporting de outras zonas do país poderão garantir bilhete para o encontro nos Núcleos dos leões, bem como nas bilheteiras do Estádio da Mata Real, onde existem à venda bilhetes para a bancada central (35 €), topo nascente (20 €) e topo poente (13 €).Recorde-se que a partida entre Sporting e Paços de Ferreira terá lugar sábado, na Mata Real, a partir das 20h30. A formação de Alvalade arranca a preparação para o encontro esta quarta-feira, quando o plantel principal regressar à Academia para o treino matinal (10h30) na ala profissional após dois dias de folga.