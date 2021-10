Sporting coloca à venda bilhetes para série de quatro jogos em Alvalade

O Sporting anunciou esta sexta-feira que colocou à venda os bilhetes para a série de quatro jogos consecutivos que terá no José Alvalade, a iniciar já no sábado, diante do Moreirense (20h30), para a 9.ª jornada da Liga Bwin.





Depois dos cónegos, visitam os leões o Famalicão, para a Taça da Liga Allianz (terça-feira, às 21h15), o V. Guimarães, no regresso do campeonato (dia 30, sábado, também às 21h15) e ainda o Besiktas, na 4.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões (20 horas).A venda dos ingressos para os duelos que já estão incluídos nas Gameboxes de 2021/22, recentemente lançadas, lembram os verdes e brancos, e será feita ou de forma física, nas bilheteiras do estádio, ou online, no site do clube.Além das habituais normas impostas pela Direção-Geral da Saúde, o Sporting pede aos seus adeptos que levem "o mínimo de objetos para reduzir os tempos de revista" para cada jogo, pois, fundamenta-se, "se cada espectador poupar 10 segundos em todo o processo de entrada estará a ajudar todos os outros sócios e adeptos que entram pela mesma porta".Ainda sobre bilhetes, o Sporting também anunciou nas suas plataformas a disponibilização de bilehtes grátis para a receção da sua equipa B ao Alverca, sábado, às 15 horas, na Academia e a contar para a jornada 6 da Liga 3. Os ingressos podem ser levantados no local.