Sporting coloca à venda bilhetes para Turim com pedido aos adeptos: «Tenham conduta de fair-play»

O Sporting deu a conhecer o procedimento de venda de bilhetes para o embate com a Juventus, em Turim, a 13 de abril, referente à 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Nesse sentido, os ingressos começam a ser vendidos esta quinta-feira a partir das 19h06, numa primeira fase para sócios e exclusivamente online, "para maior comidade de todos", através do site dos leões."Cada cartão de Sócio válido com a quota Março de 2023 regularizada permite a compra apenas de um bilhete ao preço unitário de €45", lê-se em comunicado. "O bilhete será enviado directamente da plataforma da Juventus FC para o email indicado até 48h úteis após o pagamento estar efectuado. À entrada do estádio, em Turim, todos os espectadores terão de mostrar o cartão de cidadão ou passaporte que terá de corresponder aos dados impressos no bilhete", sublinha o clube.Em relação a esta fase, o Sporting sublinha que o critério de venda irá "premiar os Sócios com Gamebox 2022/2023, e de acordo com o número de anos da mesma, de forma a retribuir a fidelidade dos associados".30 e 31 de março + 1 de abril - Lugares de Leão2 de abril - Sócios com 19 renovações de Gamebox3 de abril - Sócios com 16 a 18 renovações de Gamebox4 de abril - Sócios com 13 a 15 renovações de Gamebox5 de abril - Sócios com 10 a 12 renovações de Gamebox6 de abril - Sócios com 7 a 9 renovações de Gamebox7 de abril - Sócios com 4 a 6 renovações de Gamebox8 de abril - Sócios com 1 a 3 renovações de Gamebox9 de abril - Sócios sem Gamebox em 2022/2023"Caso os bilhetes não esgotem nesta primeira fase exclusiva para os Sócios do Sporting Clube de Portugal, a venda para o público em geral será efectuada nas bilheteiras do Estádio José Alvalade nos dias 10 e 11 de Abril", referem os leões.Tendo em conta que se aproxima um jogo fora de casa nas competições europeias, o Sporting fez questão de reforçar o pedido aos seus adeptos para terem "fair play" na deslocação a Turim, de forma a não se repetirem os desacatos do duelo com o Midtjylland, na Dinamarca, que levou a UEFA a sancionar o clube com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias - pena que se encontra suspensa, mas que será de imediato executada em caso de reincidência."Conforme foi anunciado no comunicado do dia 3 de Março, o Sporting Clube de Portugal foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias. A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infração, a UEFA executará a mesma de imediato. Desta forma, apelamos a todos os Sportinguistas a terem uma conduta de total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting Clube de Portugal e transformando o jogo em Turim num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa verde e branca uma possível e desejada meia-final da Liga Europa", sublinham.