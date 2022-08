Sporting coloca à venda quinta-feira bilhetes para o jogo com o FC Porto

O Sporting vai colocar à venda amanhã, quinta-feira, os bilhetes para o jogo com o FC Porto, clássico da 3.ª jornada da Liga Bwin que será disputado no Estádio do Dragão no próximo sábado, às 20h30.Os ingressos destinam-se apenas a sócios e podem ser adquiridos nas bilheteiras do Estádio de Alvalade. Amanhã apenas para sócios com Gamebox 2022/2023; sexta-feira para os restantes sócios.Os leões informam ainda que os adeptos com a quota de julho de 2022 regularizada poderão comprar um bilhete ao preço unitário de 31 euros, sendo que cada pessoa pode fazer-se acompanhar por um máximo de quatro cartões.Os sócios da região centro e norte que estejam interessados em assistir ao jogo podem requisitar a compra do bilhete junto do Núcleo do Sporting mais próximo da sua área de residência.Mais adianda o Sporting que os primeiros dois terços dos bilhetes disponíveis vão ser vendidos de forma normal.No entanto, para o último terço, e porque estes bilhetes são destinados às Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP), vão ser solicitados - de forma a cumprir o legalmente instituído - os dados pessoais do sócio que irá ao jogo (primeiro e último nome mais número do cartão de cidadão).À entrada no Estádio do Dragão, os detentores destes ingressos, para além do bilhete, terão de mostrar um documento de identificação com fotografia que terá obrigatoriamente de corresponder ao nome inscrito no bilhete.