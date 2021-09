Sporting coloca à venda últimos bilhetes para FC Porto e Ajax destinados ao público em geral

O Sporting informou no seu site que vai colocar à venda, a partir das 00h01 desta quinta-feira, os últimos bilhetes para os próximos dois jogos em Alvalade: a receção ao FC Porto, sábado, às 20h30, na 5.ª jornada da Liga Bwin, e o encontro de estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Ajax, quarta-feira, às 20h00.





A venda na última semana foi exclusiva aos sócios do Sporting, mas os restantes ingressos podem ser agora adquiridos pelo público em geral, apenas online, com um máximo de dois bilhetes por pessoa.O clube lembra que, no âmbito da prevenção da pandemia, é necessário apresentar certificado de vacinação, certificado de recuperação ou teste com resultado negativo (PCR 72h antes ou antigénio 48h do jogo). Os menores de 12 anos estão dispensados desta obrigação e os auto-testes não são válidos.