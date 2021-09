Sporting coloca à venda últimos bilhetes para o jogo com o Ajax

O Sporting anunciou, esta terça-feira, que colocou à venda os últimos 940 ingressos para o duelo frente ao Ajax, a disputar amanhã, válido pela primeira jornada da Liga dos Campeões no Estádio José Alvalade.





O clube informou ainda, no site oficial, que "a venda dos bilhetes para quem possui cartão do adepto termina na quarta-feira às 15H00". A partida terá início às 20H00, e as portas abrem duas horas antes do início do jogoOs ingressos podem ser adquiridos na bilheteira do Estádio José Alvalade e na plataforma online dos leões.