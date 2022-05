Sporting coloca bilhetes à venda para a visita ao Portimonense

O Sporting anunciou que irá colocar à venda os bilhetes referentes ao encontro da próxima jornada com o Portimonense a partir desta quarta-feira. Os ingressos tendo em vista a partida referente à 33ª ronda da Liga Bwin estarão disponíveis para compra na Loja Verde do Estádio de José Alvalade, no Multidesportivo, respeitando diferentes critérios de venda.Na quarta-feira, apenas os sócios do Sporting com Gamebox 2021/22 poderão adquirir os bilhetes, que estarão disponíveis para sócios a partir de quinta-feira e público em geral apenas sexta-feira. Os ingressos terão o preço de 10€ (para a Bancada Lateral com acesso pela porta 5) e outros a 20€ (referente à Bancada Central com acesso pela porta 4).Os adeptos do Sporting poderão ainda adquirir os bilhetes para o encontro com o Portimonense nos núcleos algarvios do clube.