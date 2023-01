Sporting coloca sexta-feira à venda os 3.250 bilhetes para o dérbi com o Benfica

O Sporting anunciou no seu site oficial que vai colocar sexta-feira à venda os 3.250 bilhetes (5% da lotação) para o dérbi contra o Benfica, da 16.ª jornada do campeonato, a disputar-se às 18h00 do próximo dia 15, no Estádio da Luz.Na informação divulgada, os leões lembram que irão "premiar os sócios com Gamebox 2022/2023 e de acordo com o número de anos da mesma de forma a retribuir a fidelidade dos associados", ou seja, que terão prioridade quem tem lugar no José Alvalade desde a inauguração do recinto, há 20 anos.O processo, que decorrerá nas bilheteiras do estádio entre as 10h00 e as 20h00, prolongar-se-à pelos dias seguintes e até à véspera do encontro, isto caso continuem a existir ingressos disponíveis.À entrada da Luz, recorda-se, "todos os espectadores terão de mostrar o cartão de cidadão que terá obrigatoriamente de corresponder aos dados impressos no bilhete".