Sporting com casa nova: cadeiras verdes prontas este mês

Agora é oficial: o Estádio José Alvalade terá cadeiras inteiramente verdes ainda este mês. A confirmação surgiu esta segunda-feira no relatório e contas da SAD relativo ao primeiro semestre da época 2021/22."A substituição das cadeiras do estádio, o que não acontecia desde a inauguração (…), constituiu um passo fundamental no projeto de requalificação das infra-estruturas, efetuado em sintonia com o reforço da identidade Sporting. Este projecto foi contemplado em duas fases sendo que a primeira, que visava a substituição das cadeiras das bancadas centrais A e B, se encontra totalmente completa e, a segunda teve início em dezembro de 2021 e estará concluída no final de março de 2022, momento em que o estádio ficará plenamente ‘pintado’ de verde, a nossa cor", comunica o Sporting.Na análise aos resultados do semestre, os leões destacam o "recorde de vendas de 5 milhões de euros no merchandising que, em apenas um semestre, ultrapassou o melhor valor de vendas de uma época inteira." "De salientar a contribuição do negócio online que representou mais de 25% do total de vendas.""O negócio do merchandising que bateu todos os recordes, tendo crescido 1,5 vezes quando comparado com o semestre homólogo. (…) O renome do novo parceiro que fornece os equipamentos fomentou um recorde de vendas do novo equipamento da Nike que vendeu quatro vezes mais no início da temporada do que o equipamento que tinha, anteriormente, melhor registo."