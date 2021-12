Sporting com cinco baixas no último treino antes do Natal

Poucas horas após o triunfo (2-1) no reduto do Casa Pia, que garantiu os quartos-de-final da Taça de Portugal, o Sporting apresentou-se na sua academia, em Alcochete, para a última sessão de trabalho antes do Natal: Rúben Amorim orientou um treino matutino e de recuperação, no qual não contou com 5 futebolistas.Com a alta de Esgaio depois da infeção por Covid-19, só Tiago Tomás, que testou positivo há cerca de uma semana, se mantém isolado; quanto aos lesionados, são 4, a saber: Porro (tendinopatia na coxa direita), Feddal (lesão muscular na coxa esquerda), Rúben Vinagre (entorse no tornozelo esquerdo) e Jovane (lesão ligamentar no joelho esquerdo).Nota para os titulares no embate da prova-rainha, disputado em Pina Manique, que fizeram apenas trabalho de reabilitação. Os restantes subiram ao relvado da ala profissional.O treinador dos verdes e brancos vai conceder dupla folga ao plantel (dias 24 e 25), estando marcado o regresso ao trabalho para domingo (26), da parte da tarde.Os leões fecham o ano civil a 29, com a receção ao Portimonense (21 horas), em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.