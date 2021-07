Sporting com dois lesionados e mais três ausentes: confira todas as novidades

O Sporting continuou esta segunda-feira a preparação rumo à nova temporada: e há novidades no treino realizado no resort em Lagos, neste caso com mais um lesionado e três futebolistas que já não trabalham às ordens de Rúben Amorim.





O guarda-redes André Paulo junta-se a Porro no lote de indisponíveis, enquanto o jovens Flávio Nazinho, Geny Catamo e Joelson rumaram a Lisboa, na sequência da chegada dos internacionais AA por Portugal, Nuno Mendes, Palhinha e Pote.Havia a expectativa que Coates e Plata, central uruguaio e extremo equatoriano, respetivamente, pudessem estar presentes na sessão matinal, mas só Plata se juntou ao grupo. Coates deverá estar na parte da tarde.O apronto, aberto 15 minutos à comunicação social, fica também marcado pela animação entre os futebolistas leoninos, que começaram o treino com os habituais meinhos.Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, esteve atento numa sessão sem o presidente Frederico Varandas, que só amanhã deve rumar a Sul para o jogo com o Angers, equipa francesa.