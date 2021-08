Sporting com baixa 'de peso' a dois dias do jogo com o Vizela

O Sporting continua a preparar o arranque do campeonato frente ao Vizela, esta sexta-feira, dia 6, pelas 20H15, no Estádio José Alvalade. Os leões realizaram mais uma sessão de treino na manhã desta quarta-feira, na Academia de Alcochete, onde Rúben Amorim não pôde contar com dois elementos.





Além de Pedro Porro, também Nuno Mendes, que se encontra com uma entorse no tornozelo esquerdo, esteve ausente. O lateral espanhol, por sua vez, treinou de forma condicionada no relvado, depois da lesão contraída no jogo de pré-temporada frente ao Belenenses SAD O próximo treino do Sporting realizar-se-á à porta fechada, em Alcochete, na quinta-feira de manhã, e o técnico dos leões fará a antevisão à partida de abertura da Liga Bwin pelas 18H30, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.