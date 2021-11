Sporting com duas baixas confirmadas para Tondela

Rúben Amorim orientou esta sexta-feira mais uma sessão de trabalho em Alcochete tendo em vista o jogo com o Tondela, agendado para domingo. Fora do leque de opções continuam Rúben Vinagre (entorse no tornozelo esquerdo) e Jovane (lesão ligamentar no joelho esquerdo) que prosseguem tratamento.Amanhã os leões realizam o derradeiro ensaio na Academia. Ao final da manhã, às 12h30, o técnico realizará a habitual antevisão ao duelo com o clube beirão.