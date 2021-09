Sporting com mais uma baixa em semana de clássico com o FC Porto

Tiago Tomás não treinou com o plantel leonino esta terça-feira. Numa altura em que o Sporting prepara o clássico com o FC Porto do próximo sábado, dia 11 (20H30), o avançado "apresentou queixas na coxa direita" no regresso ao trabalho na Academia, segundo avança o clube de Alvalade no seu site oficial, numa altura em que Sebastián Coates, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuam em tratamento.





Uma vez mais, Rúben Amorim voltou a chamar vários jovens da formação para colmatar as ausências dos internacionais.O Sporting volta aos trabalhos esta quarta-feira, na Academia, pelas 10H00, num treino que se realizará à porta fechada.