Sporting com passado 100% negativo com Dortmund mas favorável frente a Ajax e Besiktas

O Sporting perdeu os dois jogos oficiais realizados frente ao Borussia Dortmund, mas a história com os outros rivais do Grupo C da Liga dos Campeões até é favorável aos leões.

Em 2016/17, o Sporting, sob o comando de Jorge Jesus, perdeu em casa na receção aos alemães por 2-1, num encontro em que o atual benfiquista Weigl marcou o segundo golo do Dortmund. Duas semanas depois, os leões voltariam a perder frente aos alemães, no Signal Iduna Park, por 1-0, graças a um golo do colombiano Adrián Ramos, logo aos 12 minutos.

O histórico dos atuais campeões nacionais é 100% negativo frente ao Dortmund, campeão da Europa em 1996/97, mas muito mais favorável frente aos outros dois rivais do grupo, com quem também só jogou duas vezes com cada.

Também sob orientação do atual treinador do Benfica, o Sporting empatou por 1-1 no terreno do Besiktas, que contava com Ricardo Quaresma, e venceu os turcos em casa por 3-2, em jogos a contar para a fase de grupos da Liga Europa de 2015/16.

Mais antigo, e igualmente mais positivo, é o histórico de embates com o Ajax, campeão da Europa em 1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95, que se salda por dois triunfos na primeira eliminatória da Taça UEFA de 1988/89. Os leões, na altura treinados pelo uruguaio Pedro Rocha, venceram em casa por 4-2, com golos de Oceano, João Luís, Paulinho Cascavel e Litos, estes dois últimos na conversão de grandes penalidades, e triunfaram em Amesterdão por 2-1, com Paulo Silas e Rui Maside a assinar os golos.

A fase de grupos da edição 2021/22 da Liga dos Campeões vai ser disputada entre 14 e 15 de setembro e 7 e 8 de dezembro.

A final da Champions está marcada para 28 de maio, Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, Rússia.