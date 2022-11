Sporting com plantel mais composto: Regresso aos treinos com Inácio presente

Depois de ter gozado uma dupla folga concedida por Rúben Amorim, o plantel do Sporting regressou este sábado ao trabalho na Academia e o treinador de 37 anos pôde mesmo contar com um grupo mais composto em relação aos últimos treinos. De acordo com o boletim publicado pelo clube de Alvalade, a sessão matinal na Academia, os leões tiveram o regresso de Gonçalo Inácio, que tinha estado ao serviço da Seleção de sub-21 portuguesa, além de Mateus Fernandes, Dário Essugo e Flávio Nazinho, que estiveram presentes nos compromissos dos sub-20.Numa sessão de treinos que contou igualmente com a chamada dos jovens Etienne Catena (central) e Youssef Chermiti (avançado), Daniel Bragança e Luís Neto continuaram entregues ao departamento médico, realizando tratamento às respetivas lesões.Os leões voltam a treinar este domingo, de manhã (pelas 10h30) na Academia, tendo em vista a preparação para o encontro da fase de grupos da Allianz Cup, na receção ao Farense, agendado para quarta-feira.