Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting com quatro jogadores em linha vermelha: fora das contas no imediato... e a médio prazo Rúben Amorim vê "dificuldade" em voltar a contar com os lesionados esta época, mas St. Juste... sonha!





• Foto: Paulo Calado